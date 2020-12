Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck urla contro Myriam Catania: «Sei una cretina, non ho detto putt*na». I diverbi tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, accendono gli animi anche nella studio del Grande Fratello Vip tra gli ex concorrenti.

Durante la ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha accusato Giulia salemi di essere un po' "scroccona" e soprattutto ha insinuato che l'influencer avesse delle attenzioni particolari verso il suo ex marito. La Salemi non ci sta e rispedisce le accuse al mittente. Dallo studio però Patrizia De Blanck urla: «Flavio mi ha detto che Giulia ci provava ma lui non se la filava». Gelo nella casa e si fa in pubblicità.

APPROFONDIMENTI PAROLE PESANTI... GFratello Vip, Elisabetta Gregoraci sotto tiro dopo la diretta:... IL POST Maradona, Heather Parisi rompe il silenzio dopo un commento:...

Al rientro Alfonso Signorini non riesce a parlare perchè c'è Patrizia DE Blanck che urla contro Myriam Catania: «Sei una scema!», Signorini cerca di capire il motivo e la De Blanck prosegue : «Non ho detto che Giulia è una putta*a, lei ha detto che ho detto questo. Questa (Myriam ndr) dietro non può dirmi che non posso dare della put**na alla Salemi, ma sei scema, cretina. Ho detto che ci ha provato e che lui non se la filava».

Ultimo aggiornamento: 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA