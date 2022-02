Il Grande Fratello Vip chiude con il botto: ecco l'arma segreta di Signorini

Dopo quasi sei mesi di Grande Fratello Vip, è tempo di indiscrezioni sull'attesissima finale della sesta edizione. Poche settimane e sapremo chi è il vincitore dell'edizione più longeva della storia. Ma sale l'attesa anche per sapere chi saranno i grandi ospiti della serata conclusiva. E Paolo Bonolis potrebbe essere l'arma in più di Alfonso Signorini.

APPROFONDIMENTI NELLA CASA GF Vip, diretta 21 febbraio: Alex, Delia e Soleil il triangolo... LA POLEMICA GF VIP, Barù sgridato dalla regia: il gesto trash nel cuore...

Leggi anche > GF Vip, bufera dopo il Wild Party. La zia di Soleil attacca Alex e Delia: «Avvoltoi assetati»

Secondo le Anticipazioni, infatti, oltre la presenza di Barbara D’Urso confermata già settimane fa, in occasione dell’ultima puntata sarà ospite anche Paolo Bonolis.

Manca sempre meno alla finale di un’edizione che, nonostante tutte le controversie e le polemiche, è stata un successo. I vipponi di Signorini, mai come quest'anno hanno tenuto gli spettatori incollati allo schermo, soprattutto grazie ad alcuni intrecci da gran maestro.

Su tutti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Il trio, protagonista del triangolo amoroso più famoso d'Italia, continua a tenere banco come nelle migliori soap a puntate. Con tanto di bacio tra Belli e Jessica Selassié, mentre nel loft di Cinecittà si creano alleanze potenti e si distruggono amicizie incorruttibili.

Gabriele Parpiglia, a Casa Chi, ha rivelato alcune Anticipazioni sul gran finale e sulla nuova stagione, confermando la presenza di Alfonso Signorini al timone del programma targato Canale 5.

«Il Grande Fratello Vip forte dei risultati ottenuti quest’anno, perché alla fine cinicamente come in tutti i mondi in cui si fa impresa, lo spettatore dimentica che la televisione è un’azienda che deve produrre entrare e uscite e il Grande Fratello quest’anno è in segno positivo sin dalle prime puntate e soprattutto rispetto all’anno scorso che si pensava fosse impensabile superare. I produttori hanno confermato: la nuova edizione partirà a settembre ma in realtà ci si sta già lavorando per la nuova edizione con i primi “provo a sentire se…” ciò significa che a settembre ci ritroveremo con una nuova edizione condotta da Alfonso Signorini, sugli opinionisti ci metterei al momento un punto interrogativo, sia su Sonia Bruganelli sia su Adriana Volpe», ha svelato il giornalista, confidando di ritenere improbabile il ritorno delle due opinioniste al Gf.

Anche Azzurra Della Penna ha rivelato un’anticipazione e, questa volta, sulla Finale, dichiarando che Paolo Bonolis sarà ospite dell’ultima puntata: «Noi l’avevamo già annunciato che il Grande Fratello avrebbe chiuso con il botto e avevamo annunciato che ci sarebbe stato un ospite d’eccezione, i siti hanno ipotizzato che ci sarebbe stata Barbara D’Uso per il lancio de La Pupa e il Secchione, invece noi sappiamo che l’ospite dell’ultima puntata che andrà a concludere questa edizione stratosferica dal punto di vista degli ascolti porta il nome di Paolo Bonolis. In cambio della sua partecipazione ha voluto che venisse scritto nero su bianco che se lui partecipava alla finale del Grande Fratello quella sarebbe stata l’ultima puntata di Sonia Bruganelli, ovvero la sua dolce metà».

Ultimo aggiornamento: 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA