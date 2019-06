GF Vip, Ilary Blasi lascia dopo 3 anni: il nuovo conduttore è Alfonso Signorini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ribaltone in casa Mediaset.sarà alla conduzione della prossima edizione del. È l'inidscrezione lanciata dal portale Dagospia, che - nel flash firmato Alberto Dandolo - rivela: «Si mormora che verranno scelti concorrenti popolari ma non trash». Una svolta epocale per il popolare reality di Canale 5, a pochi giorni dalla fine dell'edizione non vip condotta da Barbara D'Urso Alfonso Signorini ha affiancato negli ultimi tre anninella conduzione del Gf Vip, ma solo nel ruolo di opinionista. La moglie di Francesco Totti, che aveva già da tempo annunciato l'addio al reality, condurrà questa estate Temptation Island Vip.