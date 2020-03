Grande Fratello Vip, arrivano notizie dall'esterno e Licia scoppia in lacrime. I fan: «Non è possibile...». Ultimi giorni concitati nella casa più spiata d'Italia. Oggi alcuni aggiornamenti giunti dall'esterno hanno fatto commuovere fino alle lacrime Licia Nunez. Ma andiamo con ordine.

LEGGI ANCHE:

Grande Fratello Vip, le confidenze di Antonella Elia: «Mi vergogno di me stessa»

Alfonso Signorini ha aggiornato, come ogni settimana, i concorrenti sull'emergenza coronavirus in Italia, raccontando della benedizione di Papa Francesco e del discorso del presidente Mattarella. Le parole del conduttore hanno commosso Licia che si è sciolta in lacrime.

Dopo l'aggiornamento, si torna alla vita nella Casa. Antonio Zequila e Sossio Aruta organizzano una lezione di napoletano per Aristide Malnati. I due insegnato all'egittologo la canzone Malafemmena, ma i risultati non sarebbero dei migliori. Le continue stonature fanno infuriare i fan, che si riversano su Twitter. «Non è possibile. Fermate questo scempio, se sento ancora questa canzone maltrattata impazzisco». E ancora: «Dite alla regia di cambiare inquadratura, due ore di Zequila che canta non ce lo farà diventare simpatico». Le critiche si rincorrono sul social e l'hashtag #gfvip diventa primo in trend topic.

Ultimo aggiornamento: 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA