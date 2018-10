Gf Vip, lunedì un concorrente abbandonerà la Casa. Ecco cosa sta succedendo

di Emiliana Costa

Un concorrente delpare stia per. E l'abbandono del gioco potrebbe avvenire proprio lunedì in diretta tv. I motivi sarebbero diversi: da un lato un malessere interiore dovuto alla mancanza degli affetti, dall'altro un litigio avvenuto con un altro inquilino vip. Ma andiamo con ordine.A minacciare di voler lasciare la Casa, sarebbe. Il comico romano da qualche giorno avrebbe un malessere e ne avrebbe parlato con: «Devo rimanere un’altra settimana cono torno ad abbracciare la mia compagna e mia figlia? Il malessere nasce da una mancanza che pensavo grande e non sapevo gigantesca. Fare questa scelta mi pesa e mi pare pure brutto, io ci ho lasciato dei soldi anche. Però è successo anche ad altri. Non tutti reagiscono allo stesso modo. Magari quando esco mi dispero?».Il vj avrebbe provato a convincere il comico a rimanere, dal momento che è trascorso poco tempo dall'inizio del reality. Ma Battista avrebbe risposto: «L’importante è che quelle poche settimane siano state fatte».Secondo, il comico vorrebbe andare via perché da quando i vip sono stati riuniti in un'unica casa, lui avrebbe perso la sua autorità e si sentirebbe isolato. E anche la discussione conci avrebbe messo il carico. Nel caso non dovesse abbandonareil gioco lunedì, gli altri vip starebbero pensando addirittura diper non vederlo così sofferente. Insomma, Maurizio Battista fuori dal Gf Vip? Staremo a vedere.