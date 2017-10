Gf Vip, Luca Onestini a rischio espulsione Ha bestemmiato?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La puntata sera di lunedì sera non è stat semplice per Luca Onestini che ha chiuso definitivamente la sua storia d'amore con Soleil Sorge.L'ex tronista al termine della diretta puntata di ieri sera, si è riunito in giardino con i fratelli Rodriguez Jeremias e Cecilia per parlare di quanto accaduto e nella foga del momento sembra essersi lasciato sfuggire una bestemmia.I social hanno subito messo online il video ma l'audio non è chiarissimo. Sembra pronunciare una bestemmia riferita al fratello. Dopo 7 secondi, infatti, dice "Mio fratello.." seguito da un'imprecazione.Dopo Predolin e Gialuca Impastato ci sarà una terza squalifica?