Gf Vip 2018, Lory Del Santo in lacrime: ecco cosa ha confessato a Walter Nudo

Fabrizio Corona dona 2.000 euro al centro anti-violenza. L'associazione rifiuta e lo umilia

si commuove al Grande Fratello Vip . La soubrette, colta recentemente da un terribilecon la morte del figlio, sta reagendo molto bene nella casa più spiata d'Italia dove lei stessa ha detto di voler entrare per poter metabolizzare il dramma vissuto per la seconda volta in vita sua.Entrando aveva detto che per lei il Grande Fratello doveva essere come una terapia: dopo la scomparsa di Connor si chiuse in se stessa e le conseguenze furono drammatiche per la sua salute, così questa volta ha voglia di parlare e confrontarsi. Nonostante le distrazioni del gioco, il pensiero di Lory è fisso verso suo figlio e per la prima volta ha versato lacrime ricordando il ragazzo scomparso. «Sono felice di aver fatto questa scelta. Sarei stata molto più triste a casa. Sto combattendo positivamente», così ha parlato a Walter Nudo e poi ha ringraziato tutte le persone che le sono state vicine in questi giorni di dolore.Con Walter si è lasciata andare alle lacrime e tra i due sembra stia nascendo un'amicizia molto forte, così come conferma lo stesso Nudo che afferma: «Io credo che Lory sia una persona straordinaria. Lei è un vero miracolo».