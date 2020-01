Grande Fratello Vip, lite tra Imma Battaglia e Licia Nunez. Alfonso Signorini sbotta: «Chiaritevi fuori»

Grande Fratello Vip, lite tra Imma Battaglia e Lucia Nunez. Alfonso Signorini sbotta: «Chiaritevi fuori». Dopo il faccia a faccia tra Pago e Serena, nella seconda puntata c'è stato anche un chiarimento tra Imma Battaglia e Licia Nunez. Le due però non hanno trovato un punto di incontro tanto che Signorini è costretto a intervenire.

Grande Fratello Vip, caos nella notte. Licia Nunez piange disperata: «Sono incazz***». Concorrenti preoccupati

La storia d'amore, durata sette anni, tra Licia Nunez e Imma Battaglia non è finita bene. Licia accusa la Battaglia di averla tradita con Eva Grimaldi quando ancora stavano insieme. La Battaglia non ci sta ed entra nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

«Io non dico bugie - dice a Signorini Licia - Imma non ha mai ammesso di avermi tradita, non ha mai ammesso di avere una relazione parallela con Eva Grimaldi quando ancora stavamo insieme, anche se in crisi». «Sento una profonda mancaza di rispetto da parte tua - risponde Imma - io credo le storie vanno raccontate bene, soprattutto per rispetto all'amore di cui parli, per rispetto di Eva. Nella mia vita sono sempre stata una donna attenta e solidale, ti ho sostenuta sempre in ogni tua scelta di vita. Eravamo consapevoli della nostra differenza di età. L'amore che ho avuto per te è stato profondo e forte. Derubricare però dal tuo tribunale a tradimento la mia storia d'amore con Eva, mi offende. Io non ho tradito Licia, io mi sono innamorata di Eva». Imma rinfaccia a Licia di essere stata "abbandonata" spesso a causa del suo lavoro: «Licia sa perfettamente che nel marzo del 2010, ho trascorso i miei 50 anni da sola con mia madre perchè doveva lavorare; quando mi ha abbandonata sull'isola ho maturato la consapevolezza che non volevo continuare così». «Io penso che quando c'è l'amore tra due persone, come il nostro, viscerale, si supera tutto» ribatte Licia. Le due sono un fiume in piena, Alfonso Signorini è costretto a intervenire: «Io non amo questo genere di accavallamenti televisivi. Da quello che ho visto tra di voi ci sono ancora tante cose da chiarire, quello che vi consiglio è di trovarvi da qualche altra parte per chiarirvi fuori una volta per tutte». Imma deve lasciare il programma «La verità non è per tutti - ribatte Licia - neghi l'evidenza, lo so che devi difendere Eva ma neghi l'evidenza».

