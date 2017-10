Luca Onestini brucia la lettera di Soleil: ecco cosa c'era scritto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

una telenovela infinita: una storia nata davanti alle telecamere e finita sempre in televisione tra le mura della casa più spiata d'Italia. Nell'ultima puntata dela bella italo-americana ha fatto recapitare all'ormai ex unaLEGGI ANCHE----> SOLEIL LASCIA LUCA CON UNA LETTERA In trasmissione Luca ha letto solo alcuni stralci significativi e visto le foto di Soleil 'paparazzata' da 'Chi' insieme a. Finita la puntata il concorrente è andato in giardino a leggerne l'intero contenuto e a commentarlo con i coinquilini Ignazio e Jeremias. Poi la decisione: ha preso un accendino e l'ha bruciata. Un gesto simbolico ma denso di significato.IL VIDEO ----> LUCA BRUCIA LA LETTERA



"Non è mai stato mio interesse - si legge nella lettera - condividere pubblicamente il nostro privato. Non mi è stata data la possibilità di attendere la fine del tuo percorso. Ho continuato a difendere pubblicamente il nostro rapporto, ma non mi è stato dato lo stesso rispetto da tuo fratello, che ha strumentalizzato il nostro rapporto e il gossip infondato; perché sia ben chiaro, fino a oggi, non c'è stato alcun tradimento da parte mia. E non mi è stato dato lo stesso rispetto nemmeno da te, a cui è bastato così poco per infamare, sminuire e diffamare il mio nome e l'amore che tanto professavi. Una persona innamorata come tu dicevi di essere non avrebbe mai reagito così. Nemmeno per un istante mi hai dato il beneficio del dubbio.Potrei stare qui a elencarti tutte le colpe e metterti in cattiva luce ma a differenza tua scelgo di mantenere la mia coerenza. Quindi mi limito a dirti che il tuo atteggiamento degli ultimi mesi ha fatto sì che il mio entusiasmo e le speranze in un futuro insieme andassero a scemare fino a essere completamente esaurite vedendo la tua reazione quando ti è stato riportato tutto questo la settimana scorsa. Ci saranno termini, condizioni e repliche perché le tue offese non sono scusabili e sono mortificata dal dover affrontare tutta questa situazione in questo modo. Non è stata una mia scelta, ma per quanto mi riguarda la nostra storia finisce qui. Continuerò a vivere a testa alta, agendo alla luce del sole e da oggi frequentando chi voglio".