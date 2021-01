Grande Fratello Vip, urla della fan a Pierpaolo Pretelli: «Giulia Salemi fidanzata». È caos nella Casa

Scoppia il caos al Grande Fratello Vip a causa di una fan che urlando dall'esterno dalla Casa fa sapere a Pierpaolo Pretelli che Giulia Salemi è fidanzata e lo sta usando ai fini del gioco.

LEGGI ANCHE:

Nel pomeriggio infatti i coinquilini in giardino hanno sentito una fan urlare dall’esterno: "Pierpaolo stai attento, Giulia è fidanzata con Alessio”. Giulia Salemi si è recata subito da Pierpaolo Pretelli per tranquillizzarlo: “Ma ci credi pure - ha spiegato al fidanzato - Non frequentavo nessuno. Prima avevo le mie cose, il lavoro a cui pensare, poi sono stata 20 giorni in quarantena. Ma ci puoi davvero credere? Mi metterei mai in una situazione del genere? Sarei una pazza a entrare al GF una seconda volta e fare una storia mentre ho uno fuori. In un mese in albergo sentivo gli amici di sempre, non ho sentito nessun Alessio". Mentre Tommaso Zorzi non manca di commentare, la fan continua a farsi sentire attraverso un megafono. “Pier stai attento, Giulia ti sta usando per il gioco. Elisabetta ti aspetta".

Cominciano le discussioni, poi Giulia confessa di conoscere un Alessio, ma che questo è in realtà fidanzato con una sua amica. Le giustificazioni e i faccia a faccia con i coinquilini servono poco e Pierpaolo sembra molto provato: “Non so chi sia lei fuori di qui, ho difficoltà a fidarmi delle persone, specie di quel giro. La mia paura è che io mi do totalmente e poi... Adesso mi riprendo, non mi farò condizionare".

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA