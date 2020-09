Grande Fratello Vip al via: Elisabetta Gregoraci, Myriam Catania, Patrizia De Blanck e il fratello di Mario Balotelli si presentano così

Conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà questa sera con Alfonso Signorini al timone. Nonostante un caso di positività al Covid-19, le telecamere e i riflettori della casa di Cinecittà si riaccenderanno poco prima dell'ingresso di tutti i concorrenti. Come ogni edizione che si rispetti, andranno in onda le clip di presentazione. Parole che aiuteranno a conoscere un po' di più i personaggi più o meno noti al grande pubblico. «Credo molto nel matrimonio, infatti mi sono sposato tre volte», ammette Fausto Leali nel suo video mostrato in anteprima.

E poi occhi puntati sul fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, che racconta: «Sono nato a Brescia da una famiglia molto povera. Mio fratello Mario è stato adottato all'età di tre anni perché aveva problemi di salute. Diciamo che Mario non ha vissuto bene questa storia dell'affidamento, sono stato io ad avvicinarlo ai nostri genitori». Però avverte: «Non sono solo il fratello di Mario Balotelli».

Tra le clip diffuse in anteprima c'è quella di Elisabetta Gregoraci: «Chi se lo sarebbe mai aspettato di arrivare qui. Ho avuto un amore molto importante, Flavio Briatore. Da questo amore è nato un bellissimo bambino. È finita dopo 13 anni, ma spero di innamorarmi prestissimo... Sono sicura che mi vorrete bene come a una di famiglia».

«Oggi posso dire che il mio lavoro lo so fare bene», precisa Matilde Brandi, mentre Myriam Catania chiama in causa la sua famosa famiglia.

«Sono sensibile e detesto le regole - spiega l'attrice - ho avuto un amore molto importante. Io e Luca ci vorremo sempre bene, non può finire dopo un amore così grande. Per me partecipare al Grande Fratello sarà un po' come andare sulla luna». Infine la verve di Patrizia De Blanck: «Sono nobile di nascita, ma non me ne frega proprio niente. Ho avuto amori importanti e altri normali come l'elettrauto. Sono generosa, ma se fai il figlio di buona donna ti aspetto anche dopo dieci anni».

