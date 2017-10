"Giulia De Lellis e Onestini devono fingere di corteggiarsi" Tutta una messinscena?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Dopo la rottura in diretta tra, continuano a uscire indiscrezioni sugli inquilini più giovani del. E sarebbero loro stessi a lasciarsi andare a confidenze azzardate...LEGGI ANCHE ---> Luca Onestini mollato in diretta, Cecilia Rodriguez choc: "Già sapevo che sarebbe successo..." Tutto programmato? Come riporta il sito Leichic , dalle ultime chiacchierate dei concorrenti sarebbe emerso che sia a Giulia De Lellis che a Luca Onestini prima di iniziare il reality sarebbe stato consigliato di far finta di corteggiarsi per dar vita a qualche scandalo e ottenere maggiore visibilità. I ragazzi farebbero anche i nomi di coloro che glielo avrebbero suggerito. Entrambi ci fanno una risata su e Giulia resta allibita che a Luca fosse stata fatta la stessa proposta.LEGGI ANCHE ---->I fatti, ovviamente, sono tutti da accertare. Ma se così fosse, qualcuno da fuori avrebbe provato a pilotare le storie d'amore del Grande Fratello Vip? Staremo a vedere...