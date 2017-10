Gaffe di Signorini in diretta e Malgioglio litiga con Giulia e Ivana: "Sei falso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Devo credere che sei falso?", sono le parole dicontroI bei tempi de "Le mie bambine" sono finiti e gli equilibri all'interno della casa del Grande Fratello Vip si fanno sempre più precari. La fidanzata diha attaccato l'artista dopo la gaffe diin diretta televisiva.Malgioglio aveva nominato, nel segreto del confessionale, la modella ceca sottolineando la poca influenza che ha nella casa. Signorini ha "spiattellato" tutto adurante un collegamento."In casa o c'è o non c'è è la stessa cosa" – ha affermato il noto paroliere durante la sua nomination. Quando è stato il turno di Ivana di fare la sua nomination, Alfonso Signorini ha chiesto alla ragazza cosa ne pensasse delle parole di Cristiano Malgioglio, dimenticando che la sua frase doveva restare privata. La ragazza ha così chiesto spiegazioni e l'amica Giulia è intervenuta in suo favore.Giulia sostiene che Cristiano ha sempre dichiarato di apprezzare molto le due ragazze, che definisce come le "sue bambine", e quindi dopo questa affermazione, da ora in poi dubiterà della sincerità di Cristiano."Non volevo dire che Ivana è inutile, ma che ogni tanto la mattina quando passa non saluta neanche", si è difeso Cristiano Malgioglio.