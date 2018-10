Francesco Monte: «Un uomo della Casa mi ha messo la lingua in bocca»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Grande Fratello Vip 2018 si fa hard conche rivela come un uomo della Casa gli abbia «». E non sarebbe la prima volta, anzi. Ma questa volta il «bacio» sarebbe stato più spinto rispetto al precedente.«Ivan (Cattaneo) prima mi ha infilato la lingua in bocca! Capite? Hahahahah dai è impazzito ma non è normale che una persona mi infila la lingua». Ha detto Francesco Monte a Giulia Salemi. Tutto questo nello stesso giorno del primo vero flirt che ha visto coinvolti proprio questi ultimi.I due ieri si sono appartati e sono scattate coccole e baci hot. La Salemi, che non pare essere gelosa di Cattaneo, ha commentato ridendo: «Lingua power, bravo Ivan». Il bacio incriminato sarebbe arrivato durante la festa organizzata dal Grande Fratello, tra un balletto e l'altro con drink in mano.