GfVip, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro e l'amore tra il figlio Paolo e Clizia Incorvaia: «Il bacio sognato da tutte»

Amore e nostalgia, con un tocco di suggestione anni Ottanta. Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi raccontano il loro legame nel salotto tv di Barbara D’Urso a Domenica Live. La conduttrice riporta come ha incontrato Ciavarro. «Tu sei il suo tipo di donna», le dice Eleonora Giorgi.

La coppia ricorda il lungo amore e la separazione. «Massimo è molto riservato, all’epoca non ce la facevo. A tre anni dalla rottura, però, l’ho ricercato, volevo tornasse con me, l'ho supplicato ma lui ha detto no», confessa Eleonora Giorgi, che si intenerisce riguardando le immagini dei vecchi film in cui i due attori hanno recitato insieme.

Per Ciavarro, la separazione è stata molto dolorosa: «Ho perso l’amore per Eleonora e ho perso tante altre cose, pensavo di aver perso anche un certo tipo di rapporto con mio figlio. Poi però credo di averlo mantenuto più forte che se fossimo stati insieme in una vita normale, si è cementificato nelle settimane e nei mesi sempre insieme».

Inevitabile il commento della coppia sul rapporto del figlio Paolo con Clizia Incorvaia al Gf Vip. E del “bacio”.

«Quello che le ha dato Paolo è il bacio che noi tutte abbiamo sognato»,commenta Barbara D’Urso.

Stessa opinione per Eleonora Giorgi: «Tra il figlio e il padre c’è una differenza sostanziale. Tu quei baci romantici, lì, non li hai dati mai!», dice rivolta a Ciavarro.

L’attore replica piccato: «Che ne sai?! Magari non li ho dati a te». La Giorgi prosegue: «Non sei romantico, invece Paolo è terribilmente romantico. Si sono scordati di avere milioni di occhi addosso. Quelle scene tenere sono diventate conturbanti».

Stando a quanto pubblicato in un’intervista, Eleonora Giorgi non apprezzerebbe la relazione tra i due. L’appuntamento televisivo è però l’occasione per smentire. «Io nell'intervista avevo detto "Non so se è vero amore, ma Clizia mi piace molto", hanno tolto "Clizia mi piace molto" - afferma la Giorgi - Penso che se incontrassi Clizia nella vita diventeremmo amiche di due età diverse. A me piacciono tutte le ragazze che i nostri maschi si scelgono. Qui da te voglio confermare: le ragazze dei miei figli mi piacciono perché piacciono a loro».

Paolo Ciavarro, però, ha saputo il commento “pubblicato” della madre ed è rimasto ferito.

«Questo è e sarà un rapporto impegnativo - aggiunge il padre Massimo - Paolo è un ragazzo d’altri tempi e si comporta come uomini di altri tempi. Stava difendendo la sua donna».



