Grande Fratello Vip, diretta prima puntata: tutta la verità sul caso Covid nella casa. Ingressi separati.

22.30 Clip della contessa Patrizia De Blanck, tra i concorrenti più attesi.

22.21 Clip di Dayane Mello. La modella e il fratello di Balotelli entrano nella casa attraverso la Pupo porta, un porta molto piccola con un tunnel. I concerrenti si baciano e si abbracciano e Signorini sottolinea che possono farlo perchè sono tutti "tamponati".

22.17 Enock Barwuah arriva davanti la porta rossa. Signorini parla di razzismo e ricorda il giovane Willy, ucciso di botte a Colleferro

22.08 Clip introduttiva di Enock Barwuah, fratello naturale di Mario Balotelli.

22.04 Signorini spiega che all'interno della casa c'è una social room dove si nasconde un concorrente segreto, si tratta di un influencer che avrà la possibilità di scrivere sull'account social del Grande Fratello e commentare gli ingressi nella Casa. E' la prima volta che un concorrente può interagire con l'esterno... lo stile di Tommaso Zorzi sembra inconfondibile ... staremo a vedere.

21.56 Ingresso di Fausto Leali. Clip di presentazione.

21.53 La Brandi entra nella casa, e si infila in una lavatrice gigante perchè deve cercare una maglietta con la scritta "è una vita che ti aspetto". Signorini dice che c'è un "lui" che ha scritto questa dedica.

21.44 Clip della prima concorrente della casa del Grande Fratello Vip: Matilde Brandi, luminosa in un abito lungo nero con piume e sexy trasparenze.

21.39 In rosa come Signorini entra in studio Pupo che fa una battuta evitabile su Mussolini. Antonella Elia invece è davanti la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip.

21.36 Fa il suo ingresso Alfonso Signorini con gli occhi lucidi: «Oggi non voglio piangere perchè è un giorno di festa!», In studio c'è il pubblico, distanziato e con le mascherine.

21.33 La sigla del Grande Fratello Vip parte con Daria Bignardi che apre la prima puntata del Grande Fratello: era il 14 settembre del 2000.

Questa sera su canale 5 la prima puntata del Grande Fratello Vip condotto anche quest'anno da Alfonso Signorini. Con lui Pupo e Antonella Elia in veste di opinionisti. Un gruppo eterogeneo di concorrenti è pronto a mettersi in gioco al cento per cento, senza influenze esterne, con l’obiettivo di divertirsi e aggiudicarsi la vittoria del montepremi finale di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza.

Anche per questa edizione sono previste due puntate a settimana, il lunedì e il venerdì e gli ingressi saranno separati.

Questa sera faranno il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali,

Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli.

Venerdì, 18 settembre, sarà la volta di: Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Sempre questa sera scopriremo in diretta tutta la verità sul caso di positività al Covid all'interno della produzione del Gf Vip.

