Grande Fratello Vip, diretta: il pubblico salva dal televoto Dayane Mello

Grande Fratello Vip, diretta: Dayane Mello contro tutti. Giacomo Urtis entra nella casa per una missione speciale. Questa sera la diciannovesima puntata del reality show che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it.

GRANDE FRATELLO VIP, LA DIRETTA DELLA DICIANNOVESIMA PUNTATA SU LEGGO.IT

23.51 Nella casa c'è stato un battibecco tra Zorzi e la Contessa, ma la De Black continua a dirgli in diretta: «Stai zitto, non devi insegnarmi il bon ton, sei un maleducato e non ti permettere di parlarmi così che potresti essere mio nipote»

23.41 Durante il lockdown, ha raccontato la Gregoraci nella casa, Briatore le ha richiesto di sposarla nuovamente: «Ci siamo lasciati da tre anni, fare il lockdown insieme è stato come ritornare indietro. Stavamo entrambi a casa mi ha detto ti amo ancora dovremo risposarci. Io non risposto. Ancora oggi è come se non ci fossimo mai separati, passiamo del tempo insieme, a volte dico anche troppo, io mi considero ancora in una famiglia. Non siamo però riusciti a risolvere delle cose quindi non penso torneremo mai insieme».

22.38 Anche Signorini sottolinea che il termine bullismo utilizzato contro Tommaso è troppo forto perchè il bullismo è altro

23.34 Tommaso Zorzi non si lascia minimamente intimorire «Io non ho nessuno che mi viene a difendere, ma non lo deridevo e i filmati parlano chiaro». Massimiliano si mette in mezzo e cerca di smorzare tutto

23.28 Per Massimiliano c'è il papà, i due finalmente si dicono che si vogliono bene. Il signor Pasquale però è entrato nella casa per parlare anche con Tommaso in difesa del figlio, «con chi ho il piacere di parlare?» chedete Zorzi, «sono il papà di Massimiliano e ho riflettuto molto prima di venire qui». «Ah beh allora è di famiglia», chiosa Tommaso, risate del pubblico. Ma il signor Pasquale non h avogli adi scherzare: «Io proprio da te non mi aspettavo che deridessi mio figlio, visto che hai detto di aver subito la stessa cosa. Quello che avete fatto è una cosa indegna».

23.10 Si torna a parlare del litigio tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra: «Tu cambi idea ogni cinque minuti Massimiliano!»

23.02 Enock in confessionale racconta la sua versione dei fatti. Questa estate i due si sono incontrati in una discoteca di Roma, hanno passato la serata insieme ma Enock nega categoricamente di aver baciato Selvaggia nè di averla mai invitata in albergo da lui: «Tutto falso, non so perchè debba fare così». «Io lo posso pure capire - replica Selvaggia - ma Enock un minimo di pal*e uno ce le deve pure avere, questo mi conferma che tu eri fidanzato. C'era anche il mio miglior amico Tony che stava lì noi ci siamo baciati. Evidentenmente era fidanzato, cosa che io non sapevo»

22.53 Sul cellulare di Selvaggia Roma ci sono dei messaggi di Enock, ma lui dice che non sono i suoi ma di un'altra persona che non vuole mettere in mezzo

22.42 Zelletta «Abbiamo chiarito tutto»

22.38 Cambiamo argomento, ora è il momento della crisi di Pierpaolo lunedì scorso dopo aer salvato la Contessa e mandato in nomination il suo amico Andrea Zelletta

22.33 E' il momento del primo verdetto del televoto. Il primo vip salvo è Dayane

22.23 Dayane prova a correggere il tiro dicendo che faceva riferimento al fatto che Elisabetta in casa non fa nulla

22.18 Sempre sabato Dayane dentro la lavatrice con Rosalinda si è sfogata parlando malissimo della Gregoraci: «Ha fatto tanto nella vita perchè ha sposato un miliardario». Commento della gregoraci: «Un pochino gelosa. I più hai detto un sacco di cazzate, ho fatto tante cose se non le sai documentati, e mono male che hai detto che on parli male di nessuno. Questa si chiama invidia. Ma è una colpa aver amato un uomo con cui sono stata 13 anni e ci ho fatto un figlio? Brutta cosa l'invidia»

22.13 «Non è normale che una persona con cui se sempre andata d'accordo all'improvviso cambi idea così» commenta Elisabetta. Si accendono gli animi, si continua a litigare ma non si capisce davvero nulla

22.10 Televoto chiuso. Sabato notte ci sono stati dei clamorosi sviluppi. Protagonista sempre Dayane, questa volta la modella ha colpito Elisabetta Gregoraci, tra le due non scorre buon sangue. Vediamo la clip

22.05 Anche Stefania Orlando sottolinea il pensiero di Zorzi: «Abbiamo provato a includerla anche nel gioco ma lei ci ha risposto che non gliene fregava nulla di noi». «Dayane è strana - dice Maria Teresa tenendole la mano - è un po’ diversa da tutti, non è lineare, una volta dice una cosa e la volta dopo ne dice un’altra, ma lei è proprio così»

22.00 «Siamo arrivati ad un livello di stress assoluto - spiega Dayane - però è brutto che ognuno aspetta che tu sbagli, ma tanto questa settima sono io la prossima un altro». Risponde Tommaso: «Dayane poichè è innominatio ha deciso di vittimizzarsi, vedendo la clip abbiamo visto quello che lei invece ha sempre negato. Questi due giorni hai passato tutto il tempo a dire che ti abbiamo attaccato e non è vero»

21.56 Si parte dalla festa di sabato sera che ha scatenato un vero putiferio nella casa. Clip di riepilogo, protagonista Dayane

21.50 Alfonso Signorini in studio. Ancora pochissimo tempo prima di scoprire chi tra Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Dayane Mello dovrà abbandonare definitivamente la casa.

21.47 le anticipazioni di Alfonso Signorini. La casa sta per esplodere: da Dayane Mello contro tutti alla crisi di Pierpaolo Pretelli

Questa sera durante la diretta della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip Dayane Mello si ritroverà contro tutti: la modella è al centro delle querelle della Casa. In particolare, a tenere banco sono i rapporti tesi con Elisabetta che stasera potrebbero o chiarirsi una volta per tutte o deteriorarsi irrimediabilmente.

Inoltre, la nuova arrivata Selvaggia ha portato scompiglio nel loft di Cinecittà: racconterà la sua verità sui rapporti con Enock e Pierpaolo. E ancora Giacomo Urtis varcherà la Porta Rossa per compiere una missione speciale e avrà tempo qualche giorno per metterla a segno.

Infine questa sera scoprire chi tra Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Dayane Mello dovrà abbandonare definitivamente la casa.

