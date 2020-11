Grande Fratello Vip, diretta: questa sera il ritorno di Cristiano Malgioglio. In arrivo nove nuovi concorrenti. Grandi novità in vista della ventunesima puntata del reality show targato mediaset che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Alfonso Signorini farà aprire finalmente ai ragazzi la famosa busta rossa, ma non sarà l'unica sorpresa.

Gf Vip, Alfonso Signorini... allunga: «Staremo insieme fino ai primi di febbraio». Ora è ufficiale

Questa sera in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, prodotto da Endemol Shine Italy.

Come annunciato nel corso della scorsa puntata al pubblico da Alfonso Signorini, il reality andrà in onda fino a febbraio 2021. La data al momento non confermata è quella dell'8 febbraio 2021. Grande Fratello ha deciso che è arrivato il momento di comunicarlo anche ai "vipponi" nella Casa.

Questa sera, inoltre, ritorna Cristiano Malgioglio che sarà in collegamento è avrà qualcosa da dire agli inquilini del Grande Fratello Vip. A differenza di quanto si era pensato nei giorni scorsi Malgioglio, almeno per ora, non entrerà nella casa e a confermarlo è lo stesso cantautore su Instagram: «Stasera non aprirò la porta del @grandefratellotv. Come quando e perche' lo saprete in questi giorni. Pertanto, un abbraccio enorme a voi tutti, per l'affetto che ricambio immensamente. Vi amo».

In queste ore circolano numerose indiscrezioni sull'arrivo di nove nuovi con tanto di date. A darne notizia TvBlog secondo cui a dicembre e precisamente i 7 dicembre entreranno 5 nuovi concorrenti Vip, i restanti 4 entreranno invece il 14 dicembre. A partire da questa settimana, poi, non ci sarà più il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip 5, che andrà in onda solo il lunedì. La messa in onda del venerdì dovrebbe ritornare dall’11 gennaio 2021.

Al televoto questa sera ci sono Dayane, Francesco, Rosalinda e Patrizia. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco.

