Grande Fratello Vip, anticipazioni dodicesima puntata: doppia sorpresa per Ciavarro e tre nuovi ingressi

Grande Fratello Vip, anticipazioni dodicesima puntata: doppia sorpresa per Ciavarro e quattro nuovi ingressi. Serena Enardu è in nomination contro Fabio Testi e questa sera scopriremo chi dovrà abbandonare la casa.

In prima serata su Canale 5, dodicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Tre nuove aspiranti concorrenti varcheranno la Porta Rossa: chi riuscirà a rimanere più a lungo nella Casa di Cinecittà? E come saranno accolte dai “vipponi”? Doppia sorpresa poi per Paolo Ciavarro, sempre più vicino alla bella Clizia Incorvaia. Per lui arrivano mamma Eleonora Giorgi e papà Massimo Ciavarro. Serena Enardu è in nomination contro Fabio Testi, chi riuscirà a superare il televoto?

Ultimo aggiornamento: 16:38

