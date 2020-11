Gf Vip, Stefania Orlando e Massimiliano Morra in nomination. Paolo Brosio eliminato. Stefano Bettarini squalificato

Grande Fratello Vip, diciassettesima puntata: Stefania Orlando e Massimiliano Morra in nomination. Paolo Brosio eliminato. Stefano Bettarini squalificato. Una diretta ricca di emozioni dall'incontro tra Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini, al racconto molto privato di Maria Teresa Ruta.

GRANDE FRATELLO VIP, LA CRONACA DELLA DICIASSETTESIMA PUNTATA SU LEGGO.IT

APPROFONDIMENTI UN GRANDE DOLORE Maria Teresa Ruta e il racconto drammatico dello stupro subito:... LA DECISIONE Stefano Bettarini squalificato dal Grande Fratello Vip: «Non...

01.26 La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip termina qui.

01.25 Signorini regala una "copertina" alla Contessa

01.21 Televoto aperto.

01.15 Stefania Orlando e Massimiliano Morra sono dunque i nominati di questa settimana che, ricordiamo, non verranno eliminati. Il meno votato andrà direttamente in nominatio venerdì.

01.08 E' il momento delle nomination degli uomini. Francesco, Pierpaolo, Enock e Andreavotano Massimiliano. Massimiliano - Francesco. Tommaso vota Zelletta perchè è noioso... finalmente una nomination super divertente.

01.01 Paolo Brosio in studio.

00.56 Elisabetta nomina Stefania. Rosalinda - Stefania. Dayane - Stefania. Maria Teresa - Elisabetta. Stefania - Dayane. La contessa vota Stefania

00.54 E' il momento delle nomination. Le donne votano le donne, gli uomini con gli uomini.

00.41 «Io resto sempre col sorriso. Come Rosalinda non ho detto nulla ai miei genitori per non dare loro un dolore, ma ragazze lasciatevi aiutare. Non ho denunciato perchè non ho riconosciuto nessuno, sono stata aggredita alle spalle, ma quello che mi hanno fatto è stato un dolore assoluto. Io non li guardo gli uomini, quando ho raccontato al papà di Guenda quello che mi era successo mi ha detto "se vuoi facciamo un matrimonio bianco", purchè tu sia felice. Donne non mollate mai e sappiate che non siamo noi noi quelle sbagliate!». Un bel messaggio, una grande donna.

00.39 Questa settimana Maria Teresa è entrata in crisi profonda. Vediamo una clip su di lei in cui racconta anche di aver subito uno stupro

00.26 Dietro una scatole regalo c'è la figlia Giada, le due possono abbracciarsi grazie ad un escamotage molto ingegnoso, degli oblò ricoperti di balstica in cui poter infilare le braccia.

00.17 Si aprono i festeggiamenti per gli 80 anni della contessa

00.07 Paolo Brosio eliminato con percentuali bulgare, per lui solo il 3%

23.58 Stefano Bettarini in studio: «Credo di aver pagato oltre misura il periodo nel residence per la quarantena»

23.54 Il prossimo vip che si salva è Maria Teresa Ruta. Il nuovo vip salvo è Andrea Zelletta. Restano a questo punto solo Paolo Brosio e Francesco Oppini.

23.51 «Posso dirti una cosa mamma? Qui dentro mi è venuta voglia di essere padre e Cristina è la donna giusta»

23.49 «Francesco voglio solo dirti una cosa, se tu baci Tommaso non ti devi giustificare. Lui è un amico»

23.46 «Io ho capito che devo risolvere il problema che ho con te, io ho solo te come madre e tu solo me come figlio. Vorrei venirti ad abbracciare e non ho mai voluto farlo. Quando usciremo accadrà e non sarà solo per una volta»

23.43 «Siamo torinesi per cui i sentimenti facciamo fatica a mostrarli. Ti porto l'abbraccio di Cristina - dice commossa Alba Parietti - e dei tuoi amici. Quando ti ho detto di venire al GF perchè pensavo potesse essere importante, ti ho detto vai come se fossi al militare, invece sono uscite cose che non pensavo. Io devo ringraziare Tommaso perchè ti è stato amico, e anche Elisabetta ed Enock, perchè alle volte bisogna confrontarsi. E' strano trovarsi qui ed è stranon non essersi riusciti a dire delle cose se non adesso. Ci manchi però ci sei piaciuto qui anche se hai detto delle cretinate».

23.40 Francesco va in passerella ed è freezzato. Arriva la mamma , Alba Parietti. Francesco tenta di trattenere le lacrime

23.36 Clip su Oppini e il racconto del rapporto con la madre: «In quest'annata così difficile per tutti ho visto tanti amici perdere i loro cari. Qui dentro sono uscite fuori cose incredibili e credo sia merito di Tommaso, di Elisabetta e di Guenda che ha detto cose di me che mi hanno spaventato».

23.34 Sarà Tommaso a comunicare a Francesco che c'è la mamma e ovviamente lo farà a modo suo ocn uno schierzo

23.24 Tommaso è molto felice di questo incontro: «Parlare con te in questi termini non sai che sollievo mi dà. A Francesco voglio un mondo di bene»

23.22 Alba Parietti dietro a un vetro parla a Tommaso: «Io mi rivedo in te e come te non riuscivo a far vincere la parte forte di me. Cercavo sempre la scusa per fa sì che gli altri mi deludessero. Tu hai paura di voler bene a qualcuno perchè hai paura di essere deluso e crei tu stesso l'occasione. Tommaso fai vincere il forte che è in te, non ascoltare le voci brutte, un amico è una persona che conosce tutti i tuoi difetti e ti vuole bene lo stesso»

23.21 Alba Parietti sta per entrare nella casa e incontrerà prima Tommaso Zorzi, poi il figlio

23.15 Anche in diretta di scatena la lite tra loro con Oppini che è uno schiacciasassi e fa una dichiarazione molto forte: «Sei passata nel letto di tutti, prima nel mio, poi in quello di Adua ...»

23.07 Clip sulla litigata tra Dayane Mello e Francesco Oppini

23.02 Signorini stuzzica Brosio su una donna che l'aspetta fuori. Per lui però c'è una bella sorpresa, al telefono la mamma Anna che il 7 aprile compirà 100 anni.

22.51 Paolo Brosio in confessionale per parlare di donne

22.45 Giulia in confessionale... l'unica in grando di far sciogliere Enock: «No mi dissocio ho già datp!», commenta scherzando la Salemi

22.44 Giro di commenti degli inquilini su Giulia Salemi. Tutti commenti "super power"

22.37 Maria Teresa Ruta nella stanza dei led. Vediamo una clip in cui parla del fratello. C'è un suo video per lei in cui le comunica che finalmente è uscito dall'opsedale. Il fratello, Stefano, è stato vittima di un gravissimo incidente che lo ha mandato in coma per diverso tempo.

22.34 Il primo Vip salvo è Massimiliano Morra. La secondo è Stefania Orlando.

22.33 Dopo tanto "penare", si fa per dire, finalmente il primo verdetto del televoto. In nomination ci sono: Stefania Orlando, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Paolo Brosio

22.23 Stefania Orlando, la prima ad aver messo in dubbio gli atteggiamenti di Dayane dice : «Dayane tu hai detto che volevi avere una storia qui in questa casa, visto che non l'hai avuta hai deciso di baciare Rosalinda». Si accende la discussione nella casa.

22.20 Rosalinda conferma di essere entrata in crisi, ma non vuole mettere in dubbio l'amicizia con Dayane

22.17 «Io e Rosalinda siamo unite da sempre, io non gioco. Cerco di vivere la mia esperienza, la gente vuole sempre distruggere le cose belle. Però accanto ad Adua quando era in difficoltà non c'era nessuno», ribatte Dayane

22.13 E' il momento di parlare di Dayane e Rosalinda. In settimana i concorenti hanno messo in dubbio l'amicizia di Dayane, secondo loro la modella si è avvicinata a Rosalinda solo perchè è la più fragile del gruppo.

22.07 Alba Parietti nello studio pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip: «Io sono fiera di questo bacio. Il rapporto che hanno Francesco e Tommaso è bellissimo, c'è un grande affetto, e una grande amicizia »

22.01 «Le tue parole come avrai capito hanno violato le regole e lo spirito stesso del Grande Fratello, in casi come questi la decisione come sai è inevitabile: Stefano sei squalificato»

21.59 «Nel rispetto di milioni di persone che ci seguono e si sono sentite offese, da un professionista dei reality e da una vecchia volpe come te non me l'aspettavo. Certe espressioni fanno male ed hanno fatto male anche a me come credente», prosegue Signorini.

21.56

E' il momento di Stefano Bettarini che va in confessionale: «Durante la conversazione con Enock e Francesco ti sei lasciato sfuggire un'espressione blasfema, lo so benissimo che mi risponderai che fa parte di un intercalare, ma è un intercalare blasfemo. Non c'era certo una volontà di offesa, ma il contenuto lo è». «Mi sono reso conto immediatamente di quello che mi era sfuggito - risponde Stefano Bettarini - sono una persona credente e non volevo mancare di rispetto a nessuno, qui a volte non si sa mai come parlare, qui è un reality e quindi bisogna prendere il bello e il brutto, chiedo scusa e sono pronto a qualsiasi cosa»

21.55 «Ai miei compleanni ho avuto dei gioielli ma la festa che mi hanno fatto loro è uno dei gioielli più preziosi», commenta la contessa

21.50 Saluto agli inquilini e festeggiamenti per la contessa che indossa per l'occasione una corona. Clip sulla festa a sorpresa organizzata a mezzanotte

21.48 Ingresso in studio di Alfonso Signorini: «La frase blasfema di Bettarini ci ha costretto a prendere un decisione molto dura nei suoi confronti. Questa sera però è una serata speciale perchè la contessa compie 80 anni!»

21.45 Le anticipazioni di Alfonso Signorini confermano il provvedimento disciplinare nei confronti di Stefano Bettarini

Leggi anche > Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini a rischio squalifica dopo soli due giorni: «Ha bestemmiato»

Prima via Instagra, poi con un video, e ora finalmente vis a vis: Alba Parietti questa sera entrerà nella casa del Grande Fratello per parlare non solo con il figlio, Francesco Oppini, ma anche con qualcun altro. L'ipotesi più probavile è che si tratti di Tommaso Zorzi.

Ma questa sera potrebbe ssere anche un nuovo proveddimento o addirittura l'eliminazione di Stefano Bettarini, se la presunta bestemmia dovesse essere confermata.

Non solo tensione, ma anche divertimento perchè continuano i festeggiamenti per gli 80 anni della contessa Patrizia de Blanck.

Infine le nomination. Questa sera salvo cambiamenti dell'ultimo momento uno tra Stefania Orlando, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Paolo Brosio, dovrà abbandonare la casa.

Ultimo aggiornamento: 10 Novembre, 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA