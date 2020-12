Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci abbandona la casa. Cristiano Malgioglio concorrente ufficiale

Grande Fratello Vip, diretta 7 dicembre: Elisabetta Gregoraci abbandona la casa. Cristiano Malgioglio concorrente ufficiale.

Questa sera in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, prodotto da Endemol Shine Italy ( credits photo) e condotto da Alfonso Signorini. Nella scorsa puntata, Elisabetta ha deciso di abbandonare il gioco ma prima di farlo ha accettato di passare qualche ora nel Cucurio con Pierpaolo. Sarà ancora decisa a uscire?

Due momenti di grande emozione per Tommaso Zorzi . Dopo aver confessato i suoi sentimenti per Francesco Oppini, i due avranno un confronto. Non è tutto, Tommaso riuscirà a vedere anche sua madre.

Infine, Cristiano Malgioglio diventa ufficialmente concorrente di "Gf Vip 5" e non mancheranno altre novità: in collegamento alcuni dei nuovi "vipponi" che, nelle prossime settimane, entreranno nella Casa.

