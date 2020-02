Coronavirus, Alfonso Signorini nella casa del Grande Fratello Vip per informare i concorrenti . I concorrenti del Grande Fratello Vip a poche ore dall'inizio della diretta e dopo più di un mese di isolamento sono stati informati su cosa sta attualmente accadendo in Italia sul Coronavirus.

Oggi pomeriggio Alfonso Signorini è entrato nella casa del Grande Fratello Vip con un infettivologo per aggiornare i concorrenti su quanto sta accadendo in Italia e in merito al«Era doveroso informarvi». Durante la diretta della quattordicesima puntata il pubblico da casa vede l'ingresso di Signorini nella casa.