Ultimo aggiornamento: 19:01

Grande Fratello Vip chiude prima, gli autori avvisano i concorrenti. Adriana Volpe scoppia in lacrime. Come riporta il sito Gossip e Tv, il reality condotto da Alfonso Signorini chiuderà prima per l'emergenza coronavirus.Gli autori avrebbero appena comunicato la notizia ai concorrenti.Lacrime tra gli inquilini della Casa, che iniziano a comprendere che la situazione all'esterno è davvero seria.Anche Antonella Elia si commuove.Avrebbe perfino ballato la samba e proposto di fare festa. Patrick, Sossio Aruta e Denver non avrebbero apprezzato affatto la reazione della concorrente brasiliana: «».