GFVip 2018, Cecilia Rodriguez rientra nella casa: «Chiesto un concorrente»

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rientra nella casa delA rivelare quella che è più di un'indiscrezione è laL'ex fidanzata dipotrebbe entrare addirittura questa sera durante la diretta della puntataUn rientro che potrebbe turbare la neo coppia Francesco Monte - Giulia Salemi.A richiedere la sua presenza è stata la Marchesa che con Chechu ha un rapporto d'amicizia al di fuori delle telecamere. Questa notte durante il live la Marchesa ha confessato di aver inserito Cecilia nella lista dei personaggi famosi che vorrebbe incontrare durante una delle diverse dirette del lunedì.Durante la notte mentre parlava con Elia Fongaro e Fabio Basile, la Marchesa ha detto: «Per la mia lista ho chiesto di vedere in primis Chechu. Sì, certo che parlo di Cecilia! Perché vi stupite tanto? Lei è molto legata a me, mi vuole molto bene. E se non va bene a qualcuno ... chi se ne frega». Durante la chiacchierata però la Marchesa, rendendosi conto della situazione delicata ha avuto un ripensamento: «Devo avvisare Francesco? Se lui non è contento, allora dirò al Grande Fratello che, per motivi personali, è meglio che lei non venga in casa. Ok, vado a chiedere a lui».«Io ho un certo rapporto con lei - racconta la Marchesa a Monte - mi scrive, mi manda tante cose. Lei ha detto che mi viene a trovare. Se a te non sta bene, io dico di non farla venire più. Potrebbe capitare che la chiamano domani, capito? non ho chiesto solo di lei, ma è quasi certo che viene, quindi dimmi la verità se anche minimamente ti potrebbe infastidire». Un'attenzione che è stata apprezzata da Francesco Monte che dice di non aver alcun problema, se la sorpresa riguarda solo la Marchesa e lui non viene coinvolto. Al momento, quindi non c'è niente di concreto, solo un'ipotesi che potrebbe non essere poi così remota e che darebbe una mano ai bassi ascolti del Grande Fratello Vip.