Grande Fratello Vip in fuga da Montalbano: si cambia giorno e allunga fino a fine aprile. La prossima settimana torna su Rai 1 il Commissario Montalbano e il Grande Fratello corre ai ripari cambiando giorno di messa in onda. Ma non è l'unica novità, perchè il reality condotto da Alfonso Signorini si allunga di un altro mese.

Nuovo cambio di palinsesto in casa Mediadet. Dopo l'addio al doppio ppuntamento il Grande Fratello Vip trasloca e si sposta al mercoledì a partire dalla prossima settimana. Lunedì 9 e lunedì 16 marzo, su Rai1 andranno in onda due nuovi episodi del Commissario Montalbano e, per evitare una catastrofe con gli ascolti, per le prossime due settimane il GF andrà in onda mercoledì 11 marzo e mercoledì 18 marzo. Ma non finisce qui perchè il reality condotto da Alfonso Signorini si prolunga ulteriormente di un altro mese. Dopo le prove, Alfonso Signorini si è collegato con la Casa e ha comunicato ai concorrenti che Grande Fratello Vip si allunga fino a lunedì 27 aprile 2020, diventando così la più lunga delle edizioni Vip. Uno slittamento che conferma sempre di più le voci di uno slittamento dell’Isola dei Famosi a data da destinarsi.



