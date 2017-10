Luca Onestini assolto dal Grande Fratello Vip «Non ha bestemmiato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - "Dopo attenta verifica #GFVIP comunica che il concorrentenon ha pronunciato alcuna espressione ingiuriosa contraria al regolamento e alla morale". Con questo post sulla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip si chiude la polemica nata al temine della diretta di lunedì scorso quando Luca Onestini durante una discussione animata con i fratelli Rodriguez si era lasciata sfuggire una bestemmia. O meglio quella che secondo molti utenti del web sembrava una bestemmia richiedendone l'espulsione dal gioco proprio come è avvenuta per Marco Predolin e Gianluca Impastato.La produzione ha assolto l'ex tronista, riascoltando il filmato avrebbe detto "mio fratello, PROPRIO IO ERO LA ..." e non un'imprecazione.LEGGI ANCHE ---> IMPASTATO FURIOSO DOPO LA BESTEMMIA