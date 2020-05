Grande Fratello Vip, Antonio Zequila ci ripensa: «Niente nozze, ho un nuovo amore da due settimane»

Un nuovo amore per Antonio Zequila. Antonio, che è stato uno degli indubbi protagonisti del reality di Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip, durante la reclusione era fidanzato, ma con un post su instagram ha fatto sapere di aver cambiato idea e di avere un nuovo amore.

LEGGI ANCHE:

Kate Middleton, l'indiscrezione: «È sull’orlo di una crisi di nervi». E lei replica furiosa





La fidanzato Marina (che però aveva smentito le possibili nozze) quindi solo un ricorso, ma Antonio ci tiene a far sapere che ora i suoi interessi sono altri: “Visto che leggo sui siti di smentite matrimoniali....sono io che ho fatto scelte diverse...chiarisco che da 2 settimane..sto vivendo un nuovo amore...ripeto un nuovo amore...quindi...l'amore nuovo..vince su tutto....ed io ho sempre affermato di non fare del passato un presente che non sarà mai piu futuro.....nuovo amore ..nuova energia...chi mi ama mi segua...”.



Qualche giorno fa, intervistata da “Chi”, la stessa Marina haspiegato: “Devo fare una smentita importante. Puntualizzo che io non ho mai acconsentito e da nessuna parte ho parlato di nozze, questa è solo una sua idea. Mi spiace, ma non lo sposerò. Vorrei per cortesia mettere fine a questo equivoco che nulla toglie, comunque, all’affetto che ho per Antonio”.

Ultimo aggiornamento: 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA