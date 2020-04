Grande Fratello Vip, Antonella Elia e il segreto su Massimo Ciavarro: ci vediamo spesso. Colpo di scena alla fine del reality di Mediaset. Dopo oltre tre mesi di reclusione, i protagonisti del casa più spiata d'Italia si stanno concedendo alla stampa, e soprattutto la Elia è uno dei personaggi che più ha fatto discutere il pubblico per i suoi comportamenti all'interno della casa del Gf. Tra gli argomenti su cui viene sollecitata c'è il suo rapporto con Paolo Ciavarro, il figlio di Massimo e Eleonora Giorgi.

Antonella Elia, intervistata durante una diretta instagram da Chi, torna sul suo rapporto con Paolo Ciavarro, che non è stato certo idialiaco in queste settimana di reclusione. La Elia spiega che, secondo lei, Ciavarro ha mantenuto una maschera per tutta la durata del reality; una sorta di maschera che è servita per non svelarsi al pubblico. Comunque, conversando, la Elia ha rivelato un particolare alquanto divertente. Ha raccontato di incontrare spesso il padre di Paolo, il famoso attore Massimo Ciavarro, sex symbol dei film degli anni '80. Antonella Elia, non facendo una gran figura, ha rivelato di non ricordare le performance di attore di Ciavarro, ma di incontrarlo spesso...in sauna! Esatto, Antonella Elia e Massimo Ciavarro, infatti, frequentano la stessa palestra e spesso si sono ritrovati insieme in Sauna.

