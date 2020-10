Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta contro Franceska: «Sei solo una sfigata». L'ex tronista cade nella trappola dell'influencer e va su tutte le furie dopo essere stato definito "comodino". Un termine molto in voga quest'anno all'interno della casa.

I "comodini" al Grande Fratello Vip non sono gli arredamenti all'interno della casa, ma i vip che non si espongono mai e non prendono mai posizioni. Il termine, nato su Twitter è entrato anche all'interno del GF e i maggiori indiziati sono Enock e Andrea Zelletta.

E proprio su questo che ha giocato Franceska che dallo studio ha salutato Andrea chiamandolo comodino e mandandolo su tutte le furie.

«La settimana scorsa ti sei esposta con una frase terribile. Sei malvagia e inutile. Una persona come te neanche la guardo. Se la vedo, la schifo. Stai zitta! Sei solo una sfigata! Sei una gran maleducata. I tuoi genitori te ne hanno date poche» ha urlato l'ex tronista che in settimana aveva definito Franceska "cessa".

Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre, 08:03

