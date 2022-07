Grande Fratello Vip, la showgirl che dice no a sorpresa ad Alfonso Signorini: ecco perchè

Il debutto della settima edizione del Grande Fratello Vip è sempre più vicino. Come rivelato da Alfonso Signorini, i vipponi protrebbero varcare la porta già dal 12 settembre e in molti fremono di sapere quale sarà il cast ufficiale di una nuova edizione che si preannuncia senza precedenti. E proprio per questo la produzione e Signorini lavorano senza soste per comporre i concorrenti della prossima edizione. Ma, si sa, i rifiuti sono sempre dietro l'angolo e così anche Paola Barale dice no alla una sua possibile partecipazione al reality.

Come ogni anno, il nome di Paola Barale è uscito fuori in merito a una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip. Ma la nota presentatrice confessa di essere stata contattata tante volte e di aver sempre risposto con un sono «no» alle proposte ricevute.

C’è grande curiosità circa il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha svelato l’identità della prima concorrente ufficiale: Chadia Rodriguez, mentre aleggia ancora il mistero sulla decisione di Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez, che è stato contattato ma non sa se accettare anche a causa delle forti reazioni che potrebbe avere la showgirl argentina.

Il Grande Fratello Vip inizia a prendere forma anche con la conferma delle due opinioniste che accompagneranno Alfonso Signorini durante il percorso: Sonia Bruganelli e Orietta Berti, la cui rivelazione ha creato non poco scompiglio tra i fan del programma, che sono rimasti delusi dal fatto che Adriana Volpe sia stata tagliata fuori senza troppe cerimonie. Ma il cast dei protagonisti che varcheranno l'iconica porta rossa della casa più spiata d'Italia è ancora tutto da costruire.

E in un'intervista al Corriere della Sera, Paola Barale ammette di essere stata contattata per il programma di Signorini, ma di continuare a rifiutare le proposte: «Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti».

La Barale non è una fan dei reality show e sembra decisa a non accettare alcuna proposta futura. La presentatrice ha raccontato di aver lasciato Buona Domenica poiché desiderosa di fare altro, negando le voci di corridoio che vedevano questo allontanamento collegato alla sua love story con Raz Degan.

Esclusa la Barale, Alfonso Signorini, sarà a caccia di altri vipponi da inserire nel programma e in molti non vedono l'ora di sapere chi diventerà il protagonista della prossima edizione.