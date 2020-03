Gfvip, Alfonso Signorini furioso con Antonella Elia e Fernanda Lessa: «Ignobili».«Mi vergogno profondamente» dice la Elia Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 basta davvero poco per far saltare i nervi. Le più "sensibili" a questo richiamo sembrano Fernanda Lessa e Antonella Elia che si sono ritrovate nuovamente a litigare per un motivo davvero futile. Durante la diretta della diciottesima puntata del GFVip Signorini le ha rimproverate duramente.

Nella notte di ieri Fernanda Lessa ha preso un pacco di biscotti ad Antonella Elia per scatenare una vera e propria bufera. Le due sono quasi arrivate alle mani e sono dovuti intervenire i ragazzi nella casa. Antonio Zequila per cercare di dividerle spintona la Elia che aumenta così i decibel delle sue urla.

Durante la diretta della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato il video del litigio e poi le ha rimproverate senza mezzi termini: «Fare una roba del genere per dei biscotti è veramente ignobile». «Mi vergogno profondamente» dice la Elia, «Idem» conclude Fernanda Lessa.

