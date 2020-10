Gf Vip, la mamma di Adua del Vesco contro Tommaso Zorzi: «È il vero stratega di questo reality»

Parole di fuoco quelle lanciate dalla mamma di Adua Del Vesco nei confronti di Tommaso Zorzi. I due concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, sono finiti spesso ai ferri corti dopo la rivelazione della presunta omosessualità di Massimiliano Morra, poi smentita dal diretto interessato. Zorzi aveva confermato che la Del Vesco avesse detto anche a lui della sua omosessualità e per questo tra i due erano scoccate scintille. Sulla vicenda è intervenuta anche la mamma dell'attrice siciliana, Giuseppina Cannavò, intervistata dal settimanale "Chi". La signora ha parlato a tutto tondo dell'esperienza di Adua, ripercorrendo la sua storia fin dalle sue umili origini.

«Quando ha letto che al Gf Vip ci sarebbe stato anche Massimiliano, non voleva partecipare. Io pregavo affinché non andasse, ho pianto tanto perché speravo rifiutasse. Prima del reality era serena. Lavorava e studiava Teologia con voti alti. A Milano ha fatto di tutto nella sua seconda vita: cameriera, commessa, dipendente di una rosticceria, di tutto. Ma era serena. E i suoi occhi erano quelli di Rosalinda, pieni di vita. massimiliano con mia figlia ha sbagliato, noi lo sappiamo, lui lo sa. Ma c'è chi ha fatto peggio».

E qui mamma Giuseppina si toglie qualche sassolino dalla scarpa, prendendo di mira proprio Tommaso Zorzi.

«Lui ha strappato dalla bocca di Rosalinda la parola gay, rivolta a Morra, in hotel prima di entrare nella casa; l'ha voluta tirare fuori a tutti i costi e poi si è contraddetto. Rosa mi ha chiamato dopo che si erano visti e mi ha detto: Tommaso voleva sapere se Massimiliano era gay, non sapevo che cosa rispondere. Io non assolvo rosa, sia chiaro. L'errore lo ha commesso anche lei. Ma le dico, chi è Tommaso Zorzi: è il vero stratega di questo reality»

