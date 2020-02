Ultimo aggiornamento: 18:14

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è sparita dalla Casa? Fan preoccupati: «È uscita?». Oggi, l'ex volto dei Fatti Vostri sarebbe scomparsa dalla diretta della casa più spiata d'Italia. A lanciare l'allarme, alcuni follower su Twitter che hanno iniziato a chiedersi dove fosse finita.Nel pomeriggio, i nominati sono stati chiamati in super led per tracciare la linea della vita. Alcuni utenti di Twitter ipotizzano che anche Adriana Volpe sia chiusa in super led, nonostante non sia in nomination. «Ma dov'è Adriana?», si chiedono i fan. E ancora: «Non è nominata, perché dovrebbe essere in super led?».Non è tutto. In mattinata, Adriana Volpe sarebbe andata spesso in confessionale. E anche questo avrebbe destato sospetto tra i follower: «». C'è poi chi ipotizza dove si trovi Adriana Volpe in questo momento: «». Caso chiuso? Staremo a vedere.