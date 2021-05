Grande Fratello Vip 6, tante voci sul nuovo cast: trattative avviate con Gabriel Garko e Anna Oxa

Ancora si parla di quello "vecchio" ma i motori per il Grande Fratello Vip 6 si sono messi in moto. Appuntamento il prossimo autunno 2021 ancora in prime time e ancora su Canale 5. Dopo il grande successo dell'ultima stagione, il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà a far compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset, con un'edizione che si preannuncia caldissima. E in tanto ovviamente si chiedono chi saranno i nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà: tante ipotesi, personaggi di ogni settore ma tra le iopotesi più accreditate con il passare delle ore, ecco il profilo di Gabriel Garko. Ma non finisce qui perchè tra i candidati ci sarebbe anche Anna Oxa, che proprio in una delle sue ultime interviste, ha lanciato frecciatine alla Rai.

