Grande Fratello Vip 5: il cast ufficiale dei concorrenti. c'è anche Denis Dosio

Grande Fratello Vip

5

IL CAST UFFICIALE DEI CONCORRENTI DE GRANDE FRATELLO VIP 5

Ultimo aggiornamento: 12:26

La foto tradizionale sulla cover di Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola questa settimana, mette il punto definitivo sui nomi dei protagonisti della nuova edizione del reality targato Alfonso Signorini.LEGGI ANCHE:Dopo mesi di indiscrezioni, conferme e smentite, finalmente abbiamoDiciannove dei venti aspiranti gieffini erano già stati "spoilerati"da DiPiù, il nome nuovo, il ventesimo è quello diwebstar che abbiamo visto spesso nel salotto di Barbara D'Urso.ora chiude il cerchio e svela il cast completo del Grande Fratello Vip 5 che anche in questa edizione avrà un doppio appuntamento settimanale, lunedì e venerdì ( almeno questo mese, poi potrebbero esserci dei cambiamenti di palinsiseto). A condurre la quonta edizione del Grande Fratello Vip, per il secondo anno consecutivo, Alfonso Signorini e gli opinionisti Pupo e Antonella Elia.Faranno dunque parte del cast Adua Vescovo, ex di Gabriel Garko ma anche di Massimiliano Morra, anche lui nel cast del Grande Fratello Vip. Ci sarà il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, Fulvio Abbate, Fausto Leali, Elisabetta Gregoraci, Myriam Catania ( ex di Luca Argentero e figlia di Rossella Izzo), Paolo Brosio ( che inizialmente aveva smentito la sua partecipazione), Flavia Vento, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria (concorrente unico, madre e figlia), Andrea Zelletta (ex tronista di Uomini e Donne), Matilde Brandi, la contessa Patrizia De Blanck, Stefania Orlando, Francesca Pepe,Fausto Leali, Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti) Pierpaolo Pretelli (ex Velino di Striscia la notizia) Tommaso Zorzi e Denis Dosio.Adua Del VescoFulvio AbbateEnock BarwuahPatrizia De BlanckPaolo BrosioElisabetta GregoraciMyriam CataniaDenis DosioFausto LealiMatilde BrandiDayane MelloMassimiliano MorraFrancesco OppiniStefania OrlandoFrancesca PepePierpaolo PretelliMaria Teresa Ruta e Guenda GoriaAndrea ZellettaFlavia VentoTommaso Zorzi