Grande Fratello Vip 2020, Anna Wolf la fidanzata di Andrea Denver: «Storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli domande»

Sembrano arrivare momenti difficili per il recluso nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Andrea Denver. La fidanzata Anna Wolf, rimasta a casa, finora non aveva mai parlato del comportamento della sua dolce metà con la coinquilina Elisa De Panicis, ma stavolta ha deciso di liberarsi di alcuni pesi.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia si sbilancia: «Paolo Ciavarro è il mio genere di uomo, Ivan Gonzalez invece...»

All’inizio parla di amicizia fra i due (“Andrea ed Elisa sono amici, non si vedono spesso, ma sono comunque amici. Ripeto: amici (…) Magari le ha anche chiesto di andare da lui in albergo, ma se l’ha fatto era in amicizia. Devo fidarmi. Per forza”), ma non disdegnerebbe vederci chiaro e per questo non è improbabile che entri nella casa proprio per un confronto: “Mi fido ancora di Andrea – ha fatto sapere a “Chi” - anche se questa storia non finisce qui.

Ho bisogno di fargli delle domande. Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole. Però ho bisogno di affrontarlo”. Il futuro insieme di cui era certa non è più così sicuro: “Io amo Andrea e quindi potenzialmente potrei vedere un futuro insieme. Certo, dopo gli ultimi avvenimenti… Ma mi fido di lui. Almeno credo”

Ultimo aggiornamento: 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA