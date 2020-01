Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni quinta puntata: questa sera nella casa incontro tra Valeria Marini e Rita Rusic. Il Grande Fratello Vip conquista la prima serata del lunedì, tornando alla collocazione originale, mentre resta confermato il doppio appuntamento del venerdì. Nella puntata di questa sera ci sarà un grande ritorno nella Casa e scopriremo chi tra Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese dovrà abbandonare il gioco.

In prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.

Nella Casa più spiata d’Italia ci sarà un grande ritorno: Valeria Marini, già concorrente della prima edizione Vip del reality, varcherà di nuovo la Porta Rossa per regolare i conti con Rita Rusic, ex moglie del suo ex compagno, Vittorio Cecchi Gori. Spazio anche a un altro amore ormai finito: si racconterà la storia del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni.

Nel corso della puntata si scoprirà poi chi dovrà abbandonare la Casa tra Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, attualmente al televoto.

Ultimo aggiornamento: 13:10

