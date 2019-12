Grande Fratello Vip 2020, Rita Rusic prima concorrente ufficiale: «Scelta estrema, avevo giurato mai in un reality...»

È ufficiale, Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, oggi produttrice cinematografica di stanza a Miami sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 2020, reality Mediaset che quest’anno sarà condotto da Alfonso Signorini coadiuvato dalla coppia di opinionisti formati da Pupo e Wanda Nara.

L’esplosiva Rita Rusić, produttrice musicale e cinematografica, è la prima concorrente ufficiale di #GFVIP! @ritarusic pic.twitter.com/Hyeul29MbT — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 3, 2019

A dare la notizia “Chi”, in edicola mercoledì 4 dicembre 2019, che ha raccolto anche le prime dichiarazioni della neo concorrente: “La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality – ha spiegato alla rivista - Ma Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione. Se vedo una grande passione, quello in me muove qualcosa!”.

La sua presenza sembra non annoierà il pubblico a casa: “Ho questa cosa dentro, questa voglia di provocare, perché di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà, di voler essere come voglio, che è il lusso estremo. Sono single, sono libera e, quindi...spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni”.





