Misterioso spasimante per Silvia Provvedi «Ti aspetto. Malefix»

Silvia Natella

Grande Fratello Vip e

Fabrizio Corona

ha ricominciato dentro la casa delsi è lasciata alle spalle la storia d'amore con. C'è però una sorpresa che, oltre ad aver regalato un sorriso alla gemella delle, ha fatto pensare all'esistenza di un misterioso spasimante.Sopra la Casa è apparso il messaggio «Silvia sei unica, ti aspetto.». In molti si sono interrogati su chi possa essere l'uomo che si firma così. Nella casa, però, è tempo di non farsi troppe domande, ma di godersi il momento e Silvia abbraccia la sorella e continua a ringraziare. «Chi sarà mai questo uomo misterioso che ha rapito il cuore di mia sorella?» la punzecchia Giulia. Silvia non sembra voler rispondere, ma appare felice.Un nuovo uomo, dunque, potrebbe avver instaurato un legame molto profondo con la 24enne. «Ho capito che l’amore non è solo mettere pezze, mi è venuta via l'ansia di sistemare i problemi, l’ansia che succeda sempre qualcosa», si sfoga Silvia. E ricorda la fine della relazione con Corona e le domeniche trascorse in carcere: «Sono arrivata a casa tua con due valige. In una casa di 30 mq con il tuo ragazzo, non c’era neanche un muro a dividerci. Mi sentivo di troppo, un peso, ora ho la mia stabilità».Dopo tante difficoltà Silvia può ammettere di aver raggiunto una serenità e si dice soddisfatta della sua ritrovata stabilità. Presto andrà a vivere in una nuova casa. Ad aspettarla una nuova esperienza e forse anche qualcuno di importante.