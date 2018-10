Lory Del Santo entra nella Casa: «Isolarmi in passato non ha funzionato»

di Ida DI Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

fa il suo ingresso nello studio delper spiegare le motivazioni che l'hanno spinta a voler entrare nella casa dopo il dramma della perdita del figlio.Lory Del Santo, Spiega Ilary Blasi è stata contatta dal GF nel mese di giugno:«Ero molto felice quando mi hanno contattata, perchè mi è sempre piaciuto questo programma. Questa mia felicità non è durata molto».Racconta la Del Santo «Quando ho comunicato la notizia alla mia famiglia, erano tutti contenti». Dopo poche settimane arriva la tragica notizia della morte del figlio di Lory: «non c'è niente di peggio che essere impreparati a gestire un evento. Sono piombata in un tunnel nero, appena ho saputo la notizia ho chiamato la produzione, perchè non mi sembrava oneto non dire niente. Pensavo di non essere in grado di poter partecipare. Loro sono stati fantastici, mi hanno detto prendi il tuo tempo. Hanno aspettato fino all'ultimo perchè non sapevano cosa avrei deciso. Ho alti e bassi, per metà buio e per metà luce e io ho tata luce da dare». Poi continua con il racconto del suo stato d'animo:«Ho passato così tanti giorni da sola avevo mal di testa, all'inizio ho pensato se non lo saprà mai nessuno potrò uscire e far finta di nulla. Poi ho caito che non avrei mai potuto essere me stessa, non amo mentire, devo affrontare la verità e così ho deciso di andare a Verissimo a raccontare il mio segreto».Interviene Alfonso Signorini: «La tua esperienza qui è fondata sulla condivisione di un dolore, il Grande Fratello però non può essere una terapia». «Ho già vissuto questo dolore, mi sono isolata e non ha funzionato». Signorini: «Non condivido questa scelta, perchè hai scelto di condividere il tuo dolore qui e non con tuio figlio Devin». «Il dolore è come un ombra, non ti lascia mai. E' un'utopia pensare che tu lo abbandoni, è chiuso dentro uno scrigno, so che ho molto da dare».Quando la Blasi le dice che in molti hanno criticato la sua scelta la Del Santo ha risposto: «E' giusto che ci siano persone che la pensano diversamente. Io però devo pensare al mio bene e devo dare un messaggio alle donne che perdono dei figli e vorrebbero sparire, e invece no, devono reagire e andare a lavorare. Dobbiamo scegliere le cose che ci aiutano».Signorini : «QUando ho perso mia mandre ho cercato nel mio lavoro, esattamente come stai facendo tu nel tuo lavoro, un aiuto. A Verissimo hai detto l'unico rimpianto che mi potrerò sempre e non avergli detto ti voglio bene. Non abbiate pudere dei sentimenti».«Siamo tutti meteore in questo mondo, c'è chi fa un tragitto più lungo, chi più corto, l'importante è emanare la luce» conclude Lory Del Santo.«Il Grande Fratello è una spaccato della vita - commenta Signorini - e la vita è anche questo. Illuminaci». Lory Del santo è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello vip.