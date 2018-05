Grande Fratello, sponsor in fuga: un altro marchio importante lascia la casa

Grande Fratello, il Codacons chiede la chiusura: «Un circo degli orrori»​

Grande Fratello, la fuga degli sponsor spiegata in un minuto

Manca davvero pochissimo alla diretta della quinta puntata deled una nuova tegola si abbatte sul reality show diUn altroha deciso di abbandonare il programma "- si legge sulle pagine social del brand - nella sua veste di sponsor e quindi assolutamente estraneo alle dinamiche, atti e dialoghi della trasmissione, si dissocia e abbandona la casa del Grande Fratello".Sulla pagina Instagram del noto marchio di caffè si legge: "E’ vero, non abbiamo reagito d’impulso ai fatti accaduti nella edizione corrente del “Grande Fratello” come personalmente avremmo voluto fare. Una società ha le sue regole e modalità per assumere le proprie decisioni, soprattutto quando segnano una cesura netta verso esperienze che, sulla scorta della passata collaborazione con il Grande Fratello, ritenevamo non potessero giungere a tali comportamenti assolutamente inaccettabili. Caffè Borbone, nella sua veste di sponsor e quindi assolutamente estraneo alle dinamiche, atti e dialoghi della trasmissione, si dissocia e abbandona la casa del Grande Fratello.Nulla, nemmeno un reality – che proprio come tale vuole rappresentare la ‘vita reale’ - può permettersi di transigere dal reciproco rispetto e correttezza. In un periodo di drammatici atti di violenza verso il mondo femminile, non vogliamo essere di supporto a messaggi che tollerino la benchè minima prevaricazione, qualunque essa sia.Caffè Borbone è azienda che da sempre si rivolge alle donne, è donna il nostro nuovo amministratore delegato, è forte la presenza femminile tra i nostri impiegati: tutti in armonia e nel massimo rispetto reciproco, un valore che da sempre accompagna la nostra quotidianità".