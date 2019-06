GF 2019, Michael Terlizzi in crisi scoppia a piangere: «Ho un crollo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un crollo inaspettato alper. Il concorrente all’improvviso si è appartato nella casa ed è scoppiato a piangere, soccorso dal preoccupato coinquilino Kikò Nalli che l’ha subito raggiunto cercando di capire i motivi dellaSino ad ora molto misurato nelle sue relazioni, nonostante i numerosi attacchi subiti durante le dirette per le discussioni sul suo orientamento sessuale, Michael si è allontanato dagli altri reclusi ed è scoppiato in lacrime: “Sto avendo un crollo – ha poi fatto sapere– perché è un po’ che stiamo chiusi”. Kikò, subito al suo fianco, cerca di capire i reali motivi della crisi e di consolarlo ricordandogli che la fine del reality è molto vicina e il più è passato: “Vorrei capire come poterlo aiutare ad arrivare fino in fondo con serenità – ha spiegato durante un confessionale- Io non riesco a tirargli fuori la bellezza che ha dentro”.Sul caso è intervenuto anche un ex coinquilino, Cristian Imparato, gli ha dedicato un post su Instagram: “Oggi il mio pensiero va a te ! – ha scritto sul social - A te che sei ancora per poco tempo distante da me, distante da ogni abbraccio e da ogni tipo di sfogo fatto insieme. Non voglio più vederti triste o vedere che versi anche solo una lacrima. Manchi, M”