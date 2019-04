Grande Fratello 16 al via stasera, tutto quello che c'è da sapere

di Silvia Natella

Il padre di tutti i reality torna da stasera su Canale 5 con un cast Nip e Vip. Varcheranno la porta rossa del, infatti, perfetti sconosciuti, ma anche personaggi più o meno noti. «, figlia adottiva dell'ex sindaco di Roma, entrerà in casa realizzando il suo sogno», annuncia la conduttriceaffiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Svelata in anteprima anche la partecipazione del discusso dietologo, dell'ex marito di Tina Cipollari, didi Io Canto e di, al centro del gossip per aver interrotto i rapporti con il fratello Mauro e la cognata Wanda Nara.Tra i concorrenti meno abituati alle luci dei riflettori e in cerca di popolarità, spuntano. Per alcuni di loro l'avventura è già cominciata nel Grande Ranch, dove si stanno contendendo l'ingresso in una casa completamente domotizzata in cui sarà bandita la plastica. Il Lido Carmelita dell'anno scorso sarà sostituito dal Camping e un Bed&Breakfast accoglierà gli ospiti di volta in volta.Sedici inquilini, dieci puntate, 120 telecamere: sono alcuni dei numeri di questa nuova edizione, in attesa di scoprire quelli dell'audience. Ed è la padrona di casa a chiarire gli obiettivi di share: «L'anno scorso abbiamo fatto una media del 24%, che ora è impossibile. Noi ci aspettiamo il 16, ma soprattutto speriamo di divertirci e di far divertire il pubblico».riproduzione riservata ®