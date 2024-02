Grammy Awards 2024, nomination e dove vederli. Taylor Swift punta al record, Beyoncé non si esibirà: tutte le curiosità

Tutto pronto per i Grammy Awards 2024. I premi più prestigiosi della musica verranno consegnati domenica 4 febbraio 2024, con l'inizio fissato per le ore 20 americane, le due di notte del 5 febbraio in Italia. Tutti gli occhi sono puntati su Taylor Swift. La megastar potrebbe battere il record di vittorie per l'album dell'anno, in un evento in cui le donne sono al centro della scena. SZA si presenterà con nove nomination, Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Miley Cyrus sono in corsa per i premi più importanti.

Dove vederlo

Per seguire la diretta dall'Italia, è possibile farlo attraverso live.GRAMMY.com, un'esperienza online che la Recording Academy ha deciso di offrire a tutti gli amanti della musica. È possibile vedere i Grammy Awards 2024 e scoprirne i vincitori anche in streaming su Paramount+, tuttavia parliamo di un catalogo americano e di un servizio a pagamento per abbonati statunitensi, dunque gli abbonati italiani non hanno accessibilità a questi contenuti.

Gli artisti che si esibiranno

Tra gli artisti che si esibiranno durante la cerimonia di domenica 4 febbraio ci saranno SZA, Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Joni Mitchell, U2, Billy Joel, Luke Combs, Burna Boy e Travis Scott.

Il conduttore

Tra i presentatori ci saranno Meryl Streep, Oprah Winfrey, Lionel Richie, Christina Aguilera, Lenny Kravitz, Maluma, Mark Ronson, Taylor Tomlinson e Samara Joy.

Trevor Noah condurrà i Grammy, che andranno in onda in diretta sulla CBS dalla Crypto.com Arena di Los Angeles. SZA è la principale contendente con nove nomination, Victoria Monét e Phoebe Bridgers seguono con sette nomination. Taylor Swift, Eilish e Rodrigo hanno ottenuto sei nomination a testa.

Beyoncé non sarà sul palco

Contrariamente a quanto era stato annunciato, Beyoncé non si esibirà ai Grammy Awards di domenica 4 febbraio. Un rappresentante della superstar ha confermato la notizia a The Hollywood Reporter dopo che sui social si sono diffuse voci secondo cui sarebbe salita sul palco per onorare la defunta icona Tina Turner. Il mese scorso, il programma australiano Today aveva twittato che Beyoncé avrebbe reso omaggio a Turner sul palco, e da allora la notizia era circolata su Twitter, facendo credere a molti che fosse vera. Turner è morta lo scorso maggio dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht, vicino a Zurigo, in Svizzera.

La serata delle donne

Le donne dominano quest’anno e rappresentano la quasi totalità delle candidature nelle tre categorie principali, a parte Jon Batiste. I candidati in lizza per l’Album dell’anno sono SOS di SZA, Midnights di Swift, Guts di Rodrigo, World Music Radio di Batiste, Endless Summer Vacation di Miley Cyrus, The Record delle Boygenius, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd di Lana Del Rey e The Age of Pleasure di Janelle Monáe. Le tre categorie principali di premi - album, disco e canzone - saranno quasi certamente vinte da donne con la Swift, la Rodrigo e Sza in gara per i premi piu' di prestigio assieme alla Cyrus, Lana Del Rey, la Monét, la Eilish e Dua Lipa (entrambe per la colonna sonora di Barbie), Janelle Monae e boygenius. L'unico rivale maschio e' Jon Batiste, l'eclettico ex bandleader del The Late Show With Stephen Colbert, adorato dai musicisti ma con scarso successo alle hit parade. Batiste e' al centro del toccante documentario biografico American Symphony prodotto da Barack e Michelle Obama e candidato agli Oscar per la miglior canzone It Never Went Away. Potrebbe essere lui uno degli spoiler della notte di domenica, mentre l'altro sono le boygenius: The Record, che le tre ragazze il cui nome e' una sorta di provocazione contro il culto che circonda le band formate da soli maschi, hanno trasformato in un successo di musica alternativa, ha registrato il tutto esaurito in arene iconiche come il Madison Square Garden e l'Hollywood Bowl.

Il fenomeno Taylor Swift

La Swift potrebbe tornare a fare la storia dopo la sfilza di primati conquistati nel 2023: gia' alla pari con Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon quanto a Grammy (tre) per l'album dell'anno (Fearless, 1989 e Folklore), potrebbe battere il record e fare poker con Midnights. Se poi non dovesse andare bene, il single Anti-Hero e' in corsa per disco e canzone dell'anno, due categorie che Taylor non ha mai vinto. La megastar Persona dell'Anno di Time arrivera' ai Grammy senza il boyfriend Travis Kelce, rimasto con la squadra dei Chiefs ad allenarsi per la finalissima del Superbowl l'11 febbraio.

Barbie

C'e' anche uno spazio per Barbie: il film di Greta Gerwig fenomeno dell'estate, le cui esclusioni agli Oscar hanno fatto infuriare le femministe, arriva domenica 11 febbraio con ben undici nomination. In una categoria, migliore canzone scritta per un 'visual media', i brani di Barbie occupano addirittura quattro dei cinque posti in cinquina, mentre la Eilish corre per miglior disco e canzone dell'anno con la ballata per pianoforte What Was I Made For