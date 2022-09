ANCONA - La Mole Vanvitelliana di Ancona saluta l’estate con un lungo weekend di eventi. Si parte oggi pomeriggio con il Godai Fest, new entry nel panorama dei festival alla Mole, sotto la direzione artistica di Rodrigo D’Erasmo e Daniele Tortora. E da domani il via a La Mia Generazione Festival. Biglietti in vendita nel circuito Amat e Vivaticket.

Il programma



Inaugurazione del Godai Fest oggi alle 16 con l’apertura della mostra a cura di Cristiano Carotti e White Noise (Sala Magazzino Tabacchi). Alle 17 jam session del Collettivo Angelo Mai (main stage Corte della Mole Vanvitelliana) e alle 17,30 proiezione del documentario di Manuel Marini (Auditorium della Mole). Alle 18 performance di visual art con Hube, Solo & Diamond, Gemello negli spazi della Corte. Mentre alle 19 si torna in Auditorium per lo spettacolo di stand up comedy con Daniele Tinti cui seguirà lo show de Lo Sgargabonzi. In contemporanea, dalle 19 alle 21, nell’aula didattica della Mole Vanvitelliana andrà in scena un’originale performance di cartomanzia e tarocchi ad opera di Canemorto. E alle 20,30 lo spettacolo teatrale “Tiresias” con Bluemotion al Canalone della Mole. Dalle 21,30 si accenderanno i riflettori del palco centrale alla corte della Mole per ospitare il turn over degli headliner del festival. I primi a salire sul palco saranno Diodato, Venerus e il Collettivo Angelo Mai. Subito dopo sarà la volta di Meg e a seguire il live set di Vasco Brondi e Silvia Calderoni. A chiudere la serata sarà il rapper Gemitaiz. Poi tutti di nuovo al Canalone della Mole per il dj set di Bunny Dakota fino alla chiusura (ore 2).



L a M ia G enerazione



Archiviato il debutto del Godai Fest si apre subito la quinta edizione de La Mia Generazione Festival. Da giovedì a domenica la Mole Vanvitelliana sarà terra di incontri, mostre e concerti con la direzione artistica del cantautore Mauro Ermanno Giovanardi. Domani alle 21 concerto di Cristina Donà e a seguire lo spettacolo Decamerock con Massimo Cotto, Chiara Buratti e Mauro Ermanno Giovanardi.



Il talk



Venerdì , 9 settembre , la giornata si aprirà alle 19,15 con il talk del giornalista e critico musicale Michele Monina dal titolo “Anatomia del corpo femminile” con con Hu, Whitemary, Emma Nolde e Marta Del Grandi che alle 21 si esibiranno nel palco centrale alla corte della Mole e a seguire Casino Royale in concerto. Al termine dei live la serata proseguirà al Lazzabaretto con il dj set di Carlo Chicco. Sabato apertura della giornata di festival di nuovo con un talk alle 19,15 alla Sala Vanvitelli della Mole Vanvitelliana. Questa volta Monina ospiterà nel suo salotto gli Zen Circus. Poi, sempre alle 21 nel palco centrale, il via ai live. Si parte con Nudha, poi Leda, a seguire Alessandro Fiori ed infine i pisani Zen Circus. La presentazione delle serate del festival è affidata al conduttore radio-tv Massimo Cotto. Al termine dei concerti dj set al Lazzabaretto.



Il gran finale