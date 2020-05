​“Gli abbracci” del Rof sono sui social media per sette giorni

PESARO - I social media del Rof (Facebook, Twitter, Instagram) ospitano da ieri, per una settimana, un viaggio virtuale sul palcoscenico e dietro le quinte del Festival realizzato attraverso le foto dello Studio Amati Bacciardi, che da oltre un trentennio racconta per immagini la vicenda artistica della manifestazione rossiniana. Il piano editoriale dell’iniziativa prevede la pubblicazione di foto in gran parte inedite, selezionate per l’occasione dai due autori Fulvia Amati e Silvano Bacciardi e accompagnate da citazioni rossiniane. La prima tappa del viaggio per immagini avrà per tema gli abbracci. «Abbiamo pensato subito all’abbraccio, al contatto fisico che è tipico dello spettacolo dal vivo quale primo tema di questo viaggio nella storia del Rof - spiegano Amati e Bacciardi - Il teatro è luogo di fisicità, di lavoro materiale, di incontro, di scambio di gesti di affetto, primo tra essi l’applauso che circonda quasi come una carezza gli artisti che si affacciano al proscenio». © RIPRODUZIONE RISERVATA