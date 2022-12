PESARO - Sarà Giuseppe Tornatore il protagonista dell’evento speciale della 59esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema che si terrà a Pesaro dal 17 al 24 giugno 2023, con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche. A darne la notizia ieri il comitato scientifico del festival (presieduto da Bruno Torri con Pedro Armocida, Laura Buffoni, Andrea Minuz, Boris Sollazzo, Mauro Santini, Gianmarco Torri e Walter Veltroni) in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia. La Mostra organizzerà la retrospettiva dei suoi film insieme alla Cineteca Nazionale, mentre la monografia, curata da l direttore artistico Pedro Armocida e Emiliano Morreale, sarà pubblicata da Marsilio Editori nella storica collana Nuovocinema.



Il dialogo con il pubblico



A conclusione ci sarà una tavola rotonda in cui il regista, che riceverà il Premio Pesaro Nuovo Cinema, dialogherà anche con il pubblico. «Un evento speciale per la prima volta dedicato a un regista che ha portato l’Italia a vincere il premio Oscar nel 1990 con Nuovo cinema paradiso il cui direttore della fotografia Blasco Giurato, mi piace ricordarlo perché ho avuto l’onore di conoscerlo e di vederlo al lavoro sul set, è scomparso proprio in queste ore», ha commentato Armocida. Sarà un omaggio in linea con quello dedicato, nella scorsa edizione, a Mario Martone «perché entrambi i registi sono in piena attività e dunque anche Tornatore nei prossimi mesi ci riserverà delle belle sorprese tornando dietro la macchina da presa dopo il grande successo di Ennio, il suo documentario dedicato a Morricone, premiato dal pubblico e dalla critica».

Il ricordo di Bruno Cesari

E, a proposito di Oscar, Armocida ricorda lo scenografo pesarese Bruno Cesari «di cui l’anno prossimo celebreremo i 90 anni dalla nascita, che lo vinse per L’ultimo imperatore (la statuetta è visibile nel foyer del Teatro Sperimentale) e che lavorò con Tornatore a due film: La leggenda del pianista sull’oceano e Malèna». Giuseppe Tornatore ha così commentato l’omaggio a lui dedicato: «Sono felice di apprendere della decisione di dedicarmi l’evento speciale sul cinema italiano della prossima edizione del Festival. Ho sempre seguito con interesse, nel mio semplice ruolo di spettatore e amante del cinema, il prestigioso percorso di studio, indagine e analisi svolto in tanti anni dalla Mostra di Pesaro, è pertanto per me un duplice onore trovarmi a partecipare, come occasione di ulteriori approfondimenti». Soddisfatto anche il direttore organizzativo Cristian Della Chiara che ha sottolineato il biennio magico di avvicinamento a Pesaro Capitale della Cultura Italiana 2024 che coinciderà con la 60esima edizione del festival.



Aperti i nuovi bandi



In concomitanza con l’annuncio dell’evento speciale, il festival ha aperto i bandi del Concorso Pesaro Nuovo Cinema, cuore della Mostra, per film senza alcun vincolo di formato, genere e durata, del concorso di critica cinematografica-Premio Lino Miccichè dedicato ai più giovani e del primo concorso italiano di video-saggi rivolto agli studenti di cinema di tutto il mondo. Info sul sito www.pesarofilmfest.it