Giuliano Sangiorgi sul palco di Uà con Baglioni: «Le mie storie d'amore in base alle tue canzoni»

«Quando avevo diciasette anni ascoltavo in loop le tue canzoni e cercavo di rifarle, ed era un sentimento così forte che non riuscivo a trattenere. La consapevolezza di poter parlare al mondo con le proprie canzoni, tu l'hai fatto, e mi hai spronato a fare lo stesso». Inizia con questa commovente dichiarazione il tempo sul palco di Uà per Giuliano Sangiorgi, il leader dei Negramaro, che prosegue raccontando la passione per le opere di Claudio Baglioni: «Quanti momenti mi hai fatto vivere. Ho scelto le mie storie d'amore in base alle tue canzoni. Se le storie d'amore corrispondevano a quello che avevi raccontato tu nelle tue canzoni allora proseguivo con la relazione. Poi tornavo a casa e trovavo i dischi dei miei genitori, che erano i tuoi dischi, quelli che li hanno fatti innamorare». I due si salutano poi con un duetto, lasciando spazio al prossimo ospite musicale nel ricco programma condotto da Claudio Baglioni in onda su Canale 5.

