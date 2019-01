Giuliano Sangiorgi sbarca negli "anta". Grande festa e anche una promessa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una festa in grande stile, nel cuore di Roma, la città che l'ha accolto e dove è nata sua figlia, Stella, e una foto su Instagram, occhiali da sole e posa seduto su una poltrona, con una dedica che è un programma di battaglia e di nuove avventure: "40 anni, non vi temo". Così Giuliano Sangiorgi ha festeggiato, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, il passaggio agli "anta". Una serata speciale, per la quale ha voluto accanto a sé le persone più care, a cominciare dalla compagna Ilaria Macchia e dalla sua famiglia – mamma Carmelina e gli inseparabili fratelli Salvatore e Luigi - per proseguire con gli amici, alcuni parenti e i suoceri. Invitati alla festa, nomi dello spettacolo e della cultura, del cinema e della musica, del giornalismo e dell'editoria. E con loro i Negramaro, tutti i componenti della band, incluso Lele Spedicato, alla prima apparizione in pubblico dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito in settembre e di fatto nel giorno dell'annuncio della sua partecipazione, dopo un recupero prodigioso, all'imminente tournée della band nei palazzetti, con lo start fissato tra meno di un mese, il 14 febbraio, a Rimini. Dal Salento, infine, un volo "speciale" con un nutrito gruppo di invitati, amici storici e musicisti, arrivato per brindare con Giuliano in tempo per la mezzanotte.Presenti, per l'occasione, anche Paolo Sorrentino, Giovanni Veronesi, Max Giusti, Valeria Golino, Neri Marcorè, Diego Abatantuono, Adriano Panatta, Francesco Piccolo, Frank Matano, Renato Zero, Giorgio Panariello, Gino Castaldo, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Gigi D'Alessio, Federico Zampaglione, Lillo e Greg, Mattia Feltri, Pierluigi Pardo, Saverio Sticchi Damiani, Dario Stefàno, Alberto Matano, Luca Barbarossa, Fabio Novembre, Roberto D'Agostino, Renzo Rubino, Giovanni Caccamo, Raffaele Casarano, Paolo Ruffini, Pif, Niccolò Fabi, Paola Barale, Rocco Papaleo, il figlio di Pino Daniele, Alessandro, Filippo Sugar con lo staff della casa discografica e i principali esponenti della Live Nation e dei gruppi Einaudi e Mondadori. Sul fronte social, gli auguri – solo per citarne alcuni - di Rosario Fiorello, Fabio Fazio e Gianni Morandi.Tema conduttore della serata il cavalluccio rosso, uno dei giochi preferiti di Giuliano da piccolo insieme con gli inseparabili robot: compariva sugli inviti per la festa, campeggiava sulla torta tagliata allo scoccare della mezzanotte sulle note dell'Happy birthday intonato da Federico Zampaglione (Tiromancino) e corredava le 400 magliette-ricordo distribuite alla fine tra gli invitati e portate via come cimeli. Sul palco del locale molti degli ospiti si sono alternati con il festeggiato, alle prese con microfoni e strumenti musicali. Alla consolle Andrea "Andro" Mariano. Impareggiabili le gag di Pif e Frank Matano nell'interpretazione di "Non dirgli mai", accompagnati alle tastiere da Gigi D'Alessio, e di Lillo (Pasquale Petrolo), scatenato in un'esibizione rock. Suggestivo e intenso il duetto con Emma. Ad aprire la musica, all'inizio della serata, "La Municipàl", band salentina, fortemente voluta sul palco da Giuliano. Da Lecce in pedana anche una delegazione dei Bundamove con Emanuele "Manufunk" Pagliara e Antonio "Dema" De Marianis. Una festa fino a notte fonda per un'occasione da incorniciare. E infatti molti, al momento di stappare lo spumante, hanno tirato fuori delle foto formato maxi, con la cifra tonda composta dal 4 e dal volto di Giuliano e la scritta Happy birthday Core nuesciu.