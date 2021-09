Giulia Salemi, l'annuncio della mamma Fariba Tehrani su Instagram: «È stato trovato morto mio fratello»

Un grave lutto per Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Fariba Tehrani infatti dal suo account Instagram ha dato la triste notizia della scomparsa del fratello: «Stamattina – ha fatto sapere sul social – è stato trovato morto».

Fariba Teherani, morto il fratello

Grave lutto per Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi e naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha dato su Instagram la triste notizia dell’improvvisa scomparsa del fratello. Fariba ha condiviso una foto del fratello Abdolhamid, spiegando che la sua morte, inaspettata e improvvisa, è stata causata da un infarto: «È morto mio fratello Abdolhamid – ha fatto sapere la Tehrani ai follower - Aveva fatto il vaccino due mesi fa! ha preso lo stesso covid. Stamattina l’hanno trovato senza vita, arresto cardiaco. Il mio cuore a pezzi. Stanotte avevo sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella defunte. Sono a pezzi. Per favore una preghiera per anima di Abdolhamid Mohammad Tehrani». Nonostante le parole della donna ad oggi non esiste alcuna correlazione provata tra la morte del fratello e il vaccino

Abdolhamid Mohammad Tehrani, fratello di Fariba (Instagram)

In tanti sul social a fare le condoglianze a Fariba Tehrani e a far sentire la propria vicinanza anche amici vip come Sandra Milo e le ex compagne di reality Miryea Stabile ed Emanuela Tittocchia. Anche Giulia Salemi ha ricordato lo zio, condividendo nelle stories di Instagram una sua foto.

